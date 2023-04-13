BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: En az 9500 TL ödeme! EYT’liler dahil emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri...Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor. Öte yandan emekli maaşları da Ramazam Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ile beraber ödenecek. 'EYT emekli maaşı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan bütün EYT'liler hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi alacak. Hak kaybı kesinlikle olmayacak. Öte yandan emekli ve memur zammı için dikkat çeken rakamlar geldi. İşte emekli ikramiyesi ve zamlı emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar...