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Haberler Galeri BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: En az 9500 TL ödeme! EYT'liler dahil emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 13:42

BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: En az 9500 TL ödeme! EYT'liler dahil emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri...Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor. Öte yandan emekli maaşları da Ramazam Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ile beraber ödenecek. 'EYT emekli maaşı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan bütün EYT'liler hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi alacak. Hak kaybı kesinlikle olmayacak. Öte yandan emekli ve memur zammı için dikkat çeken rakamlar geldi. İşte emekli ikramiyesi ve zamlı emekli maaşları ile ilgili tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: En az 9500 TL ödeme! EYT’liler dahil emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberi...Ramazan Bayramı öncesi çifte ödeme milyonları sevindirecek. EYT'liler dahil emekli maaşı ile bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor. 'Nisan emekli maaşı ne zaman yatacak, zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek' sorusu yanıt buldu. Emekilik hakkı kazanmış tüm EYT'liler dahil tüm ödemeler Ramazan Bayramı öncesi ödenecek. Mart ayında emeklilik başvuru yapmış tüm EYT'liler de işlemleri tamamlandığında hak kaybı olmadan bayram ikramiyesi alacak. Öte yandan nn düşük emekli maaşı yüzde 36 artışla 7500 TL olurken, yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesi de yüzde 82 artışla 2000 TL olarak belirlendi. Yani işlemleri tamamlanan EYT'li emekli maaşı ile bayram ikramiyesi dahil en düşük 9500 TL para alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: En az 9500 TL ödeme! EYT’liler dahil emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EYT'LİLER DAHİL EMEKLİ MAAŞI VE RAMAZAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7500 TL olarak belirlenirken, yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi de yüzde 82 zam alarak 2000 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Nisan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayımladı.

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BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: En az 9500 TL ödeme! EYT’liler dahil emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK kapsamında Nisan ayı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi;

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,
BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: En az 9500 TL ödeme! EYT’liler dahil emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAĞKUR kapsamında Nisan ayı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi;

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında Nisan ayı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi;

  • 19/4/2023 tarihinde ödenecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: En az 9500 TL ödeme! EYT’liler dahil emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

EYT düzenlemesi Mart ayı başında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve hak sahiplerinin başvuru süreci başladı. Mart ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak.

Yani Mart ayı içerisinde başvurusunu yapan EYT'liler Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi hak edişi almış oldu.

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