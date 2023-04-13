BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: En az 9500 TL ödeme! EYT’liler dahil emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberi...Ramazan Bayramı öncesi çifte ödeme milyonları sevindirecek. EYT'liler dahil emekli maaşı ile bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor. 'Nisan emekli maaşı ne zaman yatacak, zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek' sorusu yanıt buldu. Emekilik hakkı kazanmış tüm EYT'liler dahil tüm ödemeler Ramazan Bayramı öncesi ödenecek. Mart ayında emeklilik başvuru yapmış tüm EYT'liler de işlemleri tamamlandığında hak kaybı olmadan bayram ikramiyesi alacak. Öte yandan nn düşük emekli maaşı yüzde 36 artışla 7500 TL olurken, yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesi de yüzde 82 artışla 2000 TL olarak belirlendi. Yani işlemleri tamamlanan EYT'li emekli maaşı ile bayram ikramiyesi dahil en düşük 9500 TL para alacak.