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Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:16

Beklentiler hedefe yaklaşıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin hedefe yaklaştığını vurgulayarak, "Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek." ifadelerini kullandı.

Beklentiler hedefe yaklaşıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne dair sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Beklentiler hedefe yaklaşıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ HEDEFİMİZE YAKINSIYOR"

Bakan Şimşek, enflasyon eklentilerinin hedefe yaklaştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43'e, 12 ay sonrası yüzde 30'a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3'e düştü. OVP'yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi. Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek."

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Beklentiler hedefe yaklaşıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek

Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bir önceki ankette 37,75 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi temmuz anketinde 37,37 oldu. Haziran anketinde 41,41 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise temmuz anketinde 41,52 olarak gerçekleşti.

Beklentiler hedefe yaklaşıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek

FAİZ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,77 iken bu anket döneminde yüzde 50,30oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi temmuz anketinde de yüzde 50,00 oldu.

Beklentiler hedefe yaklaşıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi haziran anketinde yüzde 43,52 iken temmuz anketinde yüzde 42,95 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşti.

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