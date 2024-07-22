Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
11:16
Beklentiler hedefe yaklaşıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin hedefe yaklaştığını vurgulayarak, "Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek." ifadelerini kullandı.