Giriş Tarihi: 17.05.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 12:01

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Peki akaryakıt fiyatları için indirim-zam haberi var mı? Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...