Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 24 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları: Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:48

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 24 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları: Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Peki akaryakıt fiyatları için indirim-zam haberi var mı? Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 24 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları: Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Peki 24 Mayıs 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 24 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları: Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 24 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları: Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 24 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları: Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için dün 0,77 TL'lik zam gelmişti. Bugün yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 24 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları: Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 19,34 TL
Ankara 19,70 TL
İzmir 19,79 TL

SON DAKİKA