BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 29.05.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 09:02

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları için Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere bir değişiklik bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte 29 Mayıs 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları ile haberin detayları...