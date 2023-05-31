Giriş Tarihi: 31.05.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 08:45

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Akaryakıt fiyatları cephesinde indirim-zam var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları ile haberin detayları...