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Giriş Tarihi: 31.01.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 09:24

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 31 Ocak 2023 benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar: İndirim-zam var mı?

Son dakika haberi...Brent petrol, benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları araç sahiplerinin radarında olmaya devam ediyor. Brent petrol tarafında yaşanan gerilemeyle beraber benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları değişiyor. Petrol cephesindeki oynaklıklar ile Dolar kurundaki oynaklığın azalması sonrası petrol fiyatları akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Peki 31 Ocak 2023 benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 31 Ocak 2023 benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar: İndirim-zam var mı?

Brent petrol, benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için belirleyici olmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 31 Ocak 2023 benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar: İndirim-zam var mı?

PETROLDE ÇİN İYİMSERLİĞİ

Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası geçtiğimiz günlerde benzin ve motorin grubuna indirim geldi. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de petrol talebinin artacağına dair iyimserlik etkili oldu.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 31 Ocak 2023 benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar: İndirim-zam var mı?

BRENT PETROL CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER

Cuma günü 88,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,40 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, dün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 azalarak 86,06 dolar oldu.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 31 Ocak 2023 benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar: İndirim-zam var mı?

PETROL FİYATLARI İÇİN BEKLENTİLER

Petrol fiyatları, 1 Şubat'ta gerçekleşecek OPEC+ toplantısı ve AB'nin Rus rafine ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta devreye alacağı ambargo öncesinde düşüş gösterdi. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin, hafta sonu petrol talebinin artışını destekleyecek adımlar atılacağının sinyalini verdi. Talepte artış beklentisi petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlayan bir unsur oldu.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 31 Ocak 2023 benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar: İndirim-zam var mı?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM HABERİ VAR MI?

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzin ve motorin fiyatları için bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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