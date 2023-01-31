Giriş Tarihi: 31.01.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 09:24

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 31 Ocak 2023 benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar: İndirim-zam var mı?

Son dakika haberi...Brent petrol, benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları araç sahiplerinin radarında olmaya devam ediyor. Brent petrol tarafında yaşanan gerilemeyle beraber benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları değişiyor. Petrol cephesindeki oynaklıklar ile Dolar kurundaki oynaklığın azalması sonrası petrol fiyatları akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Peki 31 Ocak 2023 benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...