Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 10:07

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: 6 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Hafta başında LPG fiyatı için indirim, ardından benzin fiyatı için zam geldi. Peki akaryakıt fiyatları için yeni indirim-zam haberi var mı? 6 Nisan 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları...