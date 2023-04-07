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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları için indirim-zam var mı? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:31

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları için indirim-zam var mı? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Hafta başında LPG fiyatı için indirim, ardından benzin fiyatı için zam geldi. Peki akaryakıt fiyatları için yeni indirim-zam haberi var mı? 7 Nisan 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları için indirim-zam var mı? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?

Son dakika haberleri...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Peki 7 Nisan 2023 benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin fiyatı, mazot fiyatı ve LPG fiyatı için indirim-zam var mı? İşte haberin detayları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları için indirim-zam var mı? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Brent petrol tarafındaki hareketlilik sonrası benzin fiyatı için 5 Nisan 2023'te 1,12 TL'lik zam geldi.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları için indirim-zam var mı? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı ve beklenmiyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları için indirim-zam var mı? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?

LPG FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

LPG fiyatı için 4 Nisan 2023'te 2,12 TL'lik bir indirim geldi.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları için indirim-zam var mı? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı kaç TL oldu?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte o tablolar:

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