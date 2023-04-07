Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:31

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Hafta başında LPG fiyatı için indirim, ardından benzin fiyatı için zam geldi. Peki akaryakıt fiyatları için yeni indirim-zam haberi var mı? 7 Nisan 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları...