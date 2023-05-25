Giriş Tarihi: 25.05.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 08:44

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları cephesinde 26 Mayıs cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...