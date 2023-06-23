BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 23 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri...Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha fazla faiz artırımına gidileceğini işaret etmesinin ardından talep endişeleri ile düşüş eğilimine giren brent petrol, akaryakıt fiyatları cephesindeki beklentileri şekillendiriyor. Araç sahipleri tarafından da yaşanan bu gelişmeler yakından takip ediliyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Haziran 2023 benzin ve mazot il il litre fiyatları...