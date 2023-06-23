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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 23 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:01

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 23 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 23 Haziran 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 23 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri...Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha fazla faiz artırımına gidileceğini işaret etmesinin ardından talep endişeleri ile düşüş eğilimine giren brent petrol, akaryakıt fiyatları cephesindeki beklentileri şekillendiriyor. Araç sahipleri tarafından da yaşanan bu gelişmeler yakından takip ediliyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Haziran 2023 benzin ve mazot il il litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 23 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için indirim-zam beklenmiyor.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 23 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için indirim-zam beklenmiyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 23 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 23 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 23,82 TL
Ankara 24,24 TL
İzmir 24,35 TL

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