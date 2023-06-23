BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 23 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 23 Haziran 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...