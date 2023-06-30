BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 30 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri...Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin fiyatı ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için zam, indirim haberi var mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Haziran 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...