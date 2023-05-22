Giriş Tarihi: 22.05.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 09:01

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları cephesinde yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...