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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 09:01

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları cephesinde yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için zam bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?
Benzin fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere 0,77TL'lik zam bekleniyor.
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 19,34 TL
Ankara 19,70 TL
İzmir 19,79 TL

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