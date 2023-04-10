BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Geceden itibaren... Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 10.04.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 17:09

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Peki 10 Nisan 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları...