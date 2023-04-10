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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Geceden itibaren... Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 17:09

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Geceden itibaren... Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Peki 10 Nisan 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Geceden itibaren... Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. OPEC'in sürpriz kesinti kararı sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatları için zam beklentisi oluştu. Sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren akaryakıta zam geliyor. Benzin fiyatı ve mazot fiyatı için indirim-zam var mı? İşte haberin detayları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Geceden itibaren... Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı ve beklenmiyor.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Geceden itibaren... Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 0,67 TL zam geliyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Geceden itibaren... Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte o tablolar:

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişiyor! Geceden itibaren... Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 20,37 TL
Ankara 20,73 TL
İzmir 20,80 TL

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