Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişti! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 08:55

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişti! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Peki 11 Nisan 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişti! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberleri...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak akaryakıta zam geldi. Peki benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişti! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ENERJİ EMTİALARINDA KARIŞIK SEYİR

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleri etkili oldu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, OPEC+ grubunda 23 ülkenin bulunduğuna işaret ederek, diğer ülkelerin de gerek görmesi halinde petrol üretimlerini gönüllü olarak düşürme kararı alabileceğini belirtmişti.

Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de beklenen talep toparlanması dikkate alındığında arz daralması endişeleri giderek artıyor.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin yeni üretim kesintisi kararının petrol fiyatlarında kısa vadede varil başına 10 dolarlık bir artışa sebep olacağı, fiyatların yaz aylarına kadar da 110 dolar seviyesine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü de Brent petrolü yukarı yönlü etkiledi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, talep toparlanması beklentileriyle Asyalı petrol tüketicileri için ham petrolün fiyatını üçüncü ayda da yükseltt

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişti! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı ve beklenmiyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişti! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için bugünden itibaren geçerli olmak üzere 0,67 TL zam geldi.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişti! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte o tablolar:

SON DAKİKA