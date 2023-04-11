BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları değişti! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ENERJİ EMTİALARINDA KARIŞIK SEYİR

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleri etkili oldu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, OPEC+ grubunda 23 ülkenin bulunduğuna işaret ederek, diğer ülkelerin de gerek görmesi halinde petrol üretimlerini gönüllü olarak düşürme kararı alabileceğini belirtmişti.

Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de beklenen talep toparlanması dikkate alındığında arz daralması endişeleri giderek artıyor.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin yeni üretim kesintisi kararının petrol fiyatlarında kısa vadede varil başına 10 dolarlık bir artışa sebep olacağı, fiyatların yaz aylarına kadar da 110 dolar seviyesine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü de Brent petrolü yukarı yönlü etkiledi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, talep toparlanması beklentileriyle Asyalı petrol tüketicileri için ham petrolün fiyatını üçüncü ayda da yükseltt