BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 24 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri...Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Araç sahipleri tarafından da yaşanan bu gelişmeler yakından takip ediliyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 24 Haziran 2023 benzin ve mazot İstanbul, Ankara ve İzmir litre fiyatları...