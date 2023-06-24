BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 24 Haziran 2023: Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha fazla faiz artırımına gidileceğini işaret etmesinin ardından talep endişeleri ile düşüş eğilimine giren brent petrol, akaryakıt fiyatları cephesindeki beklentileri şekillendiriyor. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 24 Haziran 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...