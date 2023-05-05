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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta art arda indirimler! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:01

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta art arda indirimler! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatları için ard arda indirimler geliyor. Gece yarısı itibariyle akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha bekleniyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta art arda indirimler! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere motorine 2. kez indirim geldi. Yarın itibariyle de benzin fiyatı için indirim bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta art arda indirimler! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik, 25 Nisan tarihinde 0,47 TL'lik indirim, 2 Mayıs tarihinde de 0,59 TL'lik indirim, 4 Mayıs'ta 1,30 TL'lik indirim, 5 Mayıs'ta da 0,49 TL'lik bir indirim geldi. Bugün yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta art arda indirimler! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim ve 29 Nisan'da 0,90 TL'lik bir indirim yapıldı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 1,06 TL'lik bir indirim daha bekleniyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta art arda indirimler! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta art arda indirimler! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 17.92 TL
Ankara 18,28 TL
İzmir 18,37 TL

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