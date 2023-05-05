Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:01

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta art arda indirimler! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatları için ard arda indirimler geliyor. Gece yarısı itibariyle akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha bekleniyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...