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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:28

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte indirim geliyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları mazot fiyatı) ne kadar olacak? İşte haberin detayları ve il il akaryakıt pompa fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberleri...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Yarından itibaren akaryakıt fiyatları cephesinde hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları için indirim bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar olacak?

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 1,21 TL'lik bir indirim bekleniyor.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 0,91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Motorin fiyatları

İstanbul 21.09 TL
Ankara 21.45 TL
İzmir 21.52 TL

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