BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte indirim geliyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları mazot fiyatı) ne kadar olacak? İşte haberin detayları ve il il akaryakıt pompa fiyatları...