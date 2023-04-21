Giriş Tarihi: 21.04.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 09:30

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar oldu?

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Merakla takip edilen akaryakıt fiyatları cephesinden Ramazan Bayramı öncesi araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıta çifte indirim geldi. Yeni fiyatlar bugün pompaya yansıdı. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları mazot fiyatı) ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları...