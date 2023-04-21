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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 09:30

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar oldu?

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Merakla takip edilen akaryakıt fiyatları cephesinden Ramazan Bayramı öncesi araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıta çifte indirim geldi. Yeni fiyatlar bugün pompaya yansıdı. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları mazot fiyatı) ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar oldu?

Son dakika haberleri...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Ramazan Bayramı öncesi araç sahiplerini sevindirecek haber geldi.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar oldu?

Bayram öncesi yola çıkanlar "benzin fiyatı, motorin fiyatları, mazot fiyatı, akaryakıt fiyatları" aramalarını sıklaştırırken yarından itibaren akaryakıt fiyatları cephesinde hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları için indirim geldi. Peki benzin fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar oldu?

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar oldu?

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Ham petrol fiyatları stokların azaldığını gösteren verilere rağmen ABD ekonomisinde yavaşlama endişeleriyle düşüşünü sürdürdü. Petrol fiyatları son 4 günde üçüncü kez düşüş gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı dün 82 doların altına geriledi.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar oldu?

Fiyatlardaki düşüşte, ABD dolarının faiz artırımı beklentileriyle güçlenmesi ile ABD ve Çin'den gelen son ekonomik verilerin talepteki toparlanma beklentilerini karşılamaması etkili oldu.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar oldu?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 1,21 TL'lik indirim geldi.

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