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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:59

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları için bir indirim daha bekleniyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatları için 21 Nisan'da çifte indirim, 25 Nisan'da da motorine indirim gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de benzin fiyatı için yeni bir indirim daha bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik, 25 Nisan'da da 0,47 TL'lik indirim yapıldı. Bugün yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de 0,90 TL'lik bir indirim daha bekleniyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 19,71 TL
Ankara 20,07 TL
İzmir 20,14 TL

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