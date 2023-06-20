BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam geldi! 20 Haziran 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberleri...Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için zam geldi. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Haziran 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...