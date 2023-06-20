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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam geldi! 20 Haziran 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 09:12

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam geldi! 20 Haziran 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam geldi. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 20 Haziran 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam geldi! 20 Haziran 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberleri...Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için zam geldi. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 20 Haziran 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam geldi! 20 Haziran 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam geldi.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam geldi! 20 Haziran 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için indirim-zam beklenmiyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam geldi! 20 Haziran 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam geldi! 20 Haziran 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 23.82 TL
Ankara 24.24 TL
İzmir 24.35 TL

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