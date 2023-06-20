BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam geldi! 20 Haziran 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam geldi. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 20 Haziran 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...