Giriş Tarihi: 18.06.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 09:28

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam geliyor! 18 Haziran 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi...Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam geliyor. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Haziran 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...