BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam pompaya yansıdı! 10 Temmuz 2023 benzin fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi...Benzin fiyatı ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları için gelen KDV zammı ardından benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesinde artışlar oldu. Söz konusu artışlar gece yarısı itibariyle pompalara yansıdı. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Temmuz 2023 il il benzin fiyatı ve mazot litre fiyatları...