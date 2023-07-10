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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam pompaya yansıdı! 10 Temmuz 2023 benzin fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:04

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam pompaya yansıdı! 10 Temmuz 2023 benzin fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi...Benzin fiyatı ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları için gelen KDV zammı ardından benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesinde artışlar oldu. Söz konusu artışlar gece yarısı itibariyle pompalara yansıdı. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Temmuz 2023 il il benzin fiyatı ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam pompaya yansıdı! 10 Temmuz 2023 benzin fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri...Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin fiyatı ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Akaryakıt fiyatları için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Peki benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam pompaya yansıdı! 10 Temmuz 2023 benzin fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 0,38 TL'lik zam geldi. Yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam pompaya yansıdı! 10 Temmuz 2023 benzin fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 0,40 TL'lik bir zam geldi.Yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam pompaya yansıdı! 10 Temmuz 2023 benzin fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam pompaya yansıdı! 10 Temmuz 2023 benzin fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 26,65 TL
Ankara 27,13 TL
İzmir 27,15 TL

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