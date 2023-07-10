BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta zam pompaya yansıdı! 10 Temmuz 2023 benzin fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri...Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin fiyatı ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Akaryakıt fiyatları için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Peki benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları...