BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT aşağı sarktı! Araç sahipleri merak etti: 9 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

BENZİN VE MAZOT FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için herhangi bir indirim, zam yok.

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 44,8 TL

Mazot fiyatı: 44,7 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 45,7 TL

Mazot fiyatı: 45,63 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 46,05 TL

Mazot fiyatı: 46,03 TL