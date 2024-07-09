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Haberler Galeri BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT aşağı sarktı! Araç sahipleri merak etti: 9 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:06

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT aşağı sarktı! Araç sahipleri merak etti: 9 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan BRENT, iki gündür gerileyerek 86 doların altına düştü. Araç sahipleri gerilemenin akaryakıt fiyatları tarafına yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. Peki konuyla ilgili sektör temsilcilerinden haber geldi mi? 9 Temmuz 2024 mazot ve benzin fiyatı ile tüm merak edilenler...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT aşağı sarktı! Araç sahipleri merak etti: 9 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Araç sahipleri dikkat! Brent petrol geriliyor. Benzin ve motorin fiyatları BRENT'teki gelişmelerden etkilendi mi? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT aşağı sarktı! Araç sahipleri merak etti: 9 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Mazot ve benzin fiyatı, ateşkes ihtimalleriyle gerileyen brent petrolden etkilendi mi? Araç sahipleri merak ediyor. Brent petrol uluslararası piyasalarda 85,72 dolardan işlem görürken, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve mazot fiyatı BRENT'ten etkilenirken, BRENT nelerden etkileniyor? Merak edilenler yanıt buldu.

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT aşağı sarktı! Araç sahipleri merak etti: 9 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

BENZİN VE MAZOT FİYATI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BRENT NELERDEN ETKİLENİYOR?

  • İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirecek ateşkes ihtimali
  • ABD'nin Teksas kıyılarına "kategori 1" şiddetinde ulaşan Beryl Kasırgası
  • Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de geçen hafta açıklanan veriler ekonomik Yavaşlamanın devam ettiğine ve ülkede talebin zayıfladığına dair işaretler
  • Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT aşağı sarktı! Araç sahipleri merak etti: 9 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

BENZİN VE MAZOT FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için herhangi bir indirim, zam yok.

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 44,8 TL
Mazot fiyatı: 44,7 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 45,7 TL
Mazot fiyatı: 45,63 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 46,05 TL
Mazot fiyatı: 46,03 TL

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT aşağı sarktı! Araç sahipleri merak etti: 9 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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