Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:06
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT aşağı sarktı! Araç sahipleri merak etti: 9 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan BRENT, iki gündür gerileyerek 86 doların altına düştü. Araç sahipleri gerilemenin akaryakıt fiyatları tarafına yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. Peki konuyla ilgili sektör temsilcilerinden haber geldi mi? 9 Temmuz 2024 mazot ve benzin fiyatı ile tüm merak edilenler...