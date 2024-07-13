Giriş Tarihi: 13.07.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
09:09
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kazançlarını siliyor! İndirim, zam var mı? Mazot ve benzin fiyatı ne kadar? (13 Temmuz 2024)
Mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan Brent petrol, tekrar 85 dolar seviyelerine çekildi. Araç sahipleri gerileyen BRENT'in benzin ve motorin fiyatları tarafına indirim getirip getirmeyeceğini merak ediyor. Peki sektör temsilcilerinden konuyla ilgili bir açıklama geldi mi? İndirim, zam var mı? 13 Temmuz 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler…