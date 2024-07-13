BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kazançlarını siliyor! İndirim, zam var mı? Mazot ve benzin fiyatı ne kadar? (13 Temmuz 2024)

Benzin ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı diye aratan araç sahipleri, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan BRENT'teki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Peki brent petroldeki gerileme mazot veya benzin fiyatı cephesine de yansıdı mı? İşte detaylar…