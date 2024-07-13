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Haberler Galeri BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kazançlarını siliyor! İndirim, zam var mı? Mazot ve benzin fiyatı ne kadar? (13 Temmuz 2024)
Giriş Tarihi: 13.07.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 09:09

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kazançlarını siliyor! İndirim, zam var mı? Mazot ve benzin fiyatı ne kadar? (13 Temmuz 2024)

Mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan Brent petrol, tekrar 85 dolar seviyelerine çekildi. Araç sahipleri gerileyen BRENT'in benzin ve motorin fiyatları tarafına indirim getirip getirmeyeceğini merak ediyor. Peki sektör temsilcilerinden konuyla ilgili bir açıklama geldi mi? İndirim, zam var mı? 13 Temmuz 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kazançlarını siliyor! İndirim, zam var mı? Mazot ve benzin fiyatı ne kadar? 13 Temmuz 2024

Benzin ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı diye aratan araç sahipleri, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan BRENT'teki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Peki brent petroldeki gerileme mazot veya benzin fiyatı cephesine de yansıdı mı? İşte detaylar…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kazançlarını siliyor! İndirim, zam var mı? Mazot ve benzin fiyatı ne kadar? 13 Temmuz 2024

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan brent petrol gerilemeye devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip eden araç sahipleri 85 dolar seviyelerinde fiyatlanan BRENT'teki düşüşün benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıyıp yansımadığını merak ediyor. İndirim, zam var mı? Benzin ve mazot fiyatı BRENT'ten etkilenirken, BRENT nelerden etkileniyor?

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kazançlarını siliyor! İndirim, zam var mı? Mazot ve benzin fiyatı ne kadar? 13 Temmuz 2024

BENZİN VE MAZOT FİYATI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BRENT NELERDEN ETKİLENİYOR?

  • Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de enflasyonist baskıların hafiflediğine dair işaretler
  • Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gideceği beklentisi ve yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi daha olacağı ihtimali
  • Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlik
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kazançlarını siliyor! İndirim, zam var mı? Mazot ve benzin fiyatı ne kadar? 13 Temmuz 2024

BENZİN VE MAZOT FİYATI BUGÜN NE KADAR? İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için herhangi bir indirim, zam yok.

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 44,9 TL
Mazot fiyatı: 44,8 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 45,7 TL
Mazot fiyatı: 45,63 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 46,06 TL
Mazot fiyatı: 46,04 TL

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT kazançlarını siliyor! İndirim, zam var mı? Mazot ve benzin fiyatı ne kadar? 13 Temmuz 2024

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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