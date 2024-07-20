Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
11:20
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT'te büyük düşüş! Mazot veya benzin fiyatı için indirim geliyor mu?
Benzin ve mazot fiyatı üzerinde belirleyici olan Brent petrolde büyük düşüş gözlemlendi. Araç sahipleri son zamanlarda yaşanan düşüşlerin benzin ve motorin fiyatları tarafına yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. Peki sektör temsilcilerinden konuyla ilgili açıklama geldi mi? 19 Temmuz 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar? İşte detaylar...