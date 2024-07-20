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Haberler Galeri BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT'te büyük düşüş! Mazot veya benzin fiyatı için indirim geliyor mu?
Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 11:20

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT'te büyük düşüş! Mazot veya benzin fiyatı için indirim geliyor mu?

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde belirleyici olan Brent petrolde büyük düşüş gözlemlendi. Araç sahipleri son zamanlarda yaşanan düşüşlerin benzin ve motorin fiyatları tarafına yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. Peki sektör temsilcilerinden konuyla ilgili açıklama geldi mi? 19 Temmuz 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT’te büyük düşüş! Mazot veya benzin fiyatı için indirim geliyor mu?

Mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan BRENT, 83 doların altına kadar sarkarken akaryakıt fiyatları tarafında yeni haber geldi mi? 20 Temmuz 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT’te büyük düşüş! Mazot veya benzin fiyatı için indirim geliyor mu?

BENZİN VE MAZOT FİYATI İÇİN GÖZLER SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDE

Yılın ikinci çeyreğinde gerileyen petrol fiyatları, akaryakıt tarafına da ara ara indirimler getirdi. Akaryakıt üzerinde belirleyici olan BRENT, 83 doların altına kadar gerilerken gözler sektör temsilcilerine çevrildi. Araç sahipleri yeni indirimler gelecek mi merak ediyor. İşte cevabı...

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT’te büyük düşüş! Mazot veya benzin fiyatı için indirim geliyor mu?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Mazot fiyatı: 44,9 TL
Benzin fiyatı: 45 TL

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT’te büyük düşüş! Mazot veya benzin fiyatı için indirim geliyor mu?

ANKARA

Mazot fiyatı: 45,63 TL
Benzin fiyatı: 45,7 TL

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT’te büyük düşüş! Mazot veya benzin fiyatı için indirim geliyor mu?

İZMİR

Mazot fiyatı: 46,13 TL
Benzin fiyatı: 46,15 TL

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