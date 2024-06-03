Giriş Tarihi: 03.06.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
11:18
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA! Petrol düşüşe geçti! İndirim geliyor! 3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Brent petrolün OPEC+ kararıyla düşüşe geçmesi akaryakıt fiyatları tarafında indirim beklentisi oluşturdu. Araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı için indirim beklerken, sektör temsilcilerinden LPG fiyatı için indirim haberi geldi. Buna göre otogaz grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Peki indirim sonrası LPG fiyatı ne kadar olacak? 3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...