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Haberler Galeri BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA! Petrol düşüşe geçti! İndirim geliyor! 3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 11:18

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA! Petrol düşüşe geçti! İndirim geliyor! 3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Brent petrolün OPEC+ kararıyla düşüşe geçmesi akaryakıt fiyatları tarafında indirim beklentisi oluşturdu. Araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı için indirim beklerken, sektör temsilcilerinden LPG fiyatı için indirim haberi geldi. Buna göre otogaz grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Peki indirim sonrası LPG fiyatı ne kadar olacak? 3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA! Petrol düşüşe geçti! İndirim geliyor! 3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Sektör temsilcilerinden gelen habere göre LPG fiyatı için indirim bekleniyor. OPEC+'nın dünkü toplantısının ardından petrol fiyatlarının düşüşe geçmesi, benzin ve mazot fiyatı tarafında da indirim beklentisi oluşturdu. Peki akaryakıt fiyatları için indirim var mı? İl il fiyatlar ile tüm gelişmeler...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA! Petrol düşüşe geçti! İndirim geliyor! 3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

LPG'YE İNDİRİM GELİYOR

Araç sahipleri dikkat! LPG fiyatı yarın itibariyle geriliyor. Peki benzin ve mazot fiyatı cephesinden haberler var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İndirim sonrası LPG fiyatı ne kadar olacak? Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan Brent petrol neleri fiyatlıyor? Merak edilenler yanıt buldu.

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA! Petrol düşüşe geçti! İndirim geliyor! 3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BRENT NELERİ FİYATLIYOR?

1. OPEC+ grubunun dün yapılan toplantısının ardından petrol fiyatları düşüşe geçti. Grup, "istikrarlı bir petrol piyasası elde etmek" amacıyla yıl sonunda süresi dolması planlanan üretim kesintisini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin toplam üretim miktarı gelecek yıl için günlük 39 milyon 725 bin varil olacak. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üretimini günlük 300 bin varil artıracak. Söz konusu artış, ocak ayında başlayacak ve eylülün sonuna kadar kademeli olarak uygulanacak. Böylece grup, yapılan düzenlemelerle üretim kesintisini 31 Aralık 2025'e kadar sürdürecek. Grubun bir sonraki OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nın 1 Aralık'ta yapılması planlanıyor. Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da ateşkes sağlanacağı ihtimalinin kuvvetlenmesi de petrol fiyatlarını baskıladı.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA! Petrol düşüşe geçti! İndirim geliyor! 3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

2. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi önerisinin ana hatlarının çoğunu kabul ettiği ifade edildi. Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği konuşmada, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti. İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA! Petrol düşüşe geçti! İndirim geliyor! 3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

3. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlayacağı zamana ilişkin belirsizlikler, petrol piyasalarında talep endişelerinin artmasına sebep olarak fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Analistler, ABD'de geçen hafta aşağı yönlü revize edilen büyüme verisinin ardından cuma günü açıklanan verilerin Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması için yeterli alana sahip olduğu görüşünü desteklediğini belirtti. Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 52, kasımda yüzde 66 ve aralıkta yüzde 84 ihtimalle fiyatlanıyor. Düşük faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında zayıflamasına neden olarak petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını artırıyor.

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