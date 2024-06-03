BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA! Petrol düşüşe geçti! İndirim geliyor! 3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN BRENT NELERİ FİYATLIYOR?

1. OPEC+ grubunun dün yapılan toplantısının ardından petrol fiyatları düşüşe geçti. Grup, "istikrarlı bir petrol piyasası elde etmek" amacıyla yıl sonunda süresi dolması planlanan üretim kesintisini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin toplam üretim miktarı gelecek yıl için günlük 39 milyon 725 bin varil olacak. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üretimini günlük 300 bin varil artıracak. Söz konusu artış, ocak ayında başlayacak ve eylülün sonuna kadar kademeli olarak uygulanacak. Böylece grup, yapılan düzenlemelerle üretim kesintisini 31 Aralık 2025'e kadar sürdürecek. Grubun bir sonraki OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nın 1 Aralık'ta yapılması planlanıyor. Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da ateşkes sağlanacağı ihtimalinin kuvvetlenmesi de petrol fiyatlarını baskıladı.