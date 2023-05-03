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Haberler Galeri BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:30

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları için yarından itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Dün itibariyle geçerli olmak üzere benzine indirim gelmişti. Yarın itibaren geçerli olmak üzere de motorine indirim bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatları için 21 Nisan'da çifte indirim, 25 Nisan'da da motorin fiyatları için indirim, 2 Mayıs'ta benzin fiyatı için indirim gelmişti. Yarından itibaren de motorin fiyatları için bir indirim daha bekleniyor.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik, 25 Nisan tarihinde 0,47 TL'lik indirim, 2 Mayıs tarihinde de 0,59 TL'lik bir indirim yapıldı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de 1,30 TL'lik bir indirim daha bekleniyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim ve 29 Nisan'da 0,90 TL'lik bir indirim yapıldı. Bugün yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

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