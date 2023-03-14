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Haberler Galeri BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece yeni indirim var! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:19

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece yeni indirim var! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafında gelişmelerle yön buluyor. Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatları için indirim yapılacak. ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdı ve petrol fiyatları baskılandı. Bununla berabe akaryakıt fiyatları üzerinde indirim beklentisi oluştu. Peki benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları ile tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece yeni indirim var! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature bankasının iflas etmesi ABD'de ekonomik görünüm üzerinde endişe yarattı. Bu durum brent petrole olumsuz yansıdı. "Benzin fiyatı ve mazot fiyatı için herhangi bir indirim-zam haberi var mı?" sorusu yanıt buldu. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta yeni indirim geliyor.

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece yeni indirim var! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

3 BANKANIN İFLAS ETMESİ BRENT PETROL İÇİN DÜŞÜŞÜ BERABERİNDE GETİRDİ

ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature bankasının iflas etmesi ABD'de ekonomik görünüm üzerinde endişe yaratması sonrası brent petrol 80 doların altına sarktı. Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik de artış gösterdi.

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BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece yeni indirim var! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

KÜRESEL PETROL TALEBİNE İLİŞKİN ENDİŞELER PETROL FİYATLARINI BASKILIYOR

Fed'in senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor. ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler ve küresel petrol talebine yönelik endişeler fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece yeni indirim var! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Öte yandan, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına rağmen Çin'de beklenen hızlı toparlanmanın gerçekleşmemesi, piyasalarda talep bazlı iyimserliğin azalmasına neden oluyor. Bu durum, fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Gece yeni indirim var! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM GELİYOR

Brent tarafında yaşanan geri çekilme sonrası motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim geliyor. Motorine gece yarısından itibaren 0,71 TL indirim geliyor.

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