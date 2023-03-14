Son dakika haberi...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature bankasının iflas etmesi ABD'de ekonomik görünüm üzerinde endişe yarattı. Bu durum brent petrole olumsuz yansıdı. "Benzin fiyatı ve mazot fiyatı için herhangi bir indirim-zam haberi var mı?" sorusu yanıt buldu. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta yeni indirim geliyor.