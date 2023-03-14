Son dakika mazot ve benzin fiyatı haberleri...Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafında gelişmelerle yön buluyor. Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatları için indirim yapılacak. ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdı ve petrol fiyatları baskılandı. Bununla berabe akaryakıt fiyatları üzerinde indirim beklentisi oluştu. Peki benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları ile tüm detaylar...