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Haberler Galeri SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarında son durum 16 Mayıs 2022: LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:14

SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarında son durum 16 Mayıs 2022: LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Brent petrol varil fiyatlarındaki yükselişle beraber benzin ve motorin fiyatı da zam haberleriyle gündeme geliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler bu noktada yakından takip edilirken bu noktada "16 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle tarihi zirveleri gören petrol piyasasındaki bu yükseliş dolaylı olarak ülkemizde de akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Peki; Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi? İşte son durum ve detaylar...

SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarında son durum 16 Mayıs 2022: LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İl il değişkenlik gösteren motorin ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşından etkilenen piyasalar son dönemde ise Fed'in faiz arttırımı ile hareketlenmeye devam ederken bu durum brent petrol fiyatlarını ve dolayısıyla akaryakıt benzin fiyatlarını da vurdu. Bu noktada ise "16 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte motorin ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarında son durum 16 Mayıs 2022: LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

BRENT PETROL PİYASASINDA SON DURUM

16 Mayıs Pazartesi Brent petrol 111 dolar seviyesinde. Energy analisti Louise Dickson ''Bir AB ambargosu, tam olarak yürürlüğe girdiği takdirde, Rus petrolü yaklaşık 3 milyon varilini düşebilir. Bu da tamamen kesintiye uğrayacak ve nihayetinde küresel ticaret akışlarını değiştirecek ve piyasayı tetikleyecektir. Panik ve aşırı fiyat dalgalanma mümkün" dedi. Diğer yandan Moskova, birkaç Avrupalı enerji şirketine yaptırım uygulayarak tedarik konusunda endişelere yol açmaya devam ediyor...

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SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarında son durum 16 Mayıs 2022: LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI SON DAKİKA

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarında son durum 16 Mayıs 2022: LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,33 TL

SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarında son durum 16 Mayıs 2022: LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL

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