Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:14

SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarında son durum 16 Mayıs 2022: LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Brent petrol varil fiyatlarındaki yükselişle beraber benzin ve motorin fiyatı da zam haberleriyle gündeme geliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler bu noktada yakından takip edilirken bu noktada "16 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle tarihi zirveleri gören petrol piyasasındaki bu yükseliş dolaylı olarak ülkemizde de akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Peki; Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi? İşte son durum ve detaylar...