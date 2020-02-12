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  • Binlerce kişiye yayılan Whatsapp mesajı ortalığı karıştırdı! Emekliler e-devlet'e hücum etti

Binlerce kişiye yayılan mesajı ortalığı karıştırdı! Emekliler 'e hücum etti

mesajı ile yayılan bilgi resmen ortalığı karıştırdı. Mesajı görenler 'e akın etti. Her ay maaşlarından kesinti olduğunu anlatan mesajı görenler adeta şoke oldu. Mesajda Türkiye Emekliler Derneği'ne aylık 36 TL aidat kesildiğini öğrenen bazı emekliler önce şaşkınlık yaşadı sonra durumu araştırmaya başladı. Dernekten yapılan açıklamada ise kendi rızası dışında hiç kimsenin üye yapılmadığı vurguladı. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 12.02.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 09:07
Binlerce kişiye yayılan Whatsapp mesajı ortalığı karıştırdı! Emekliler e-devlet'e hücum etti

Türkiye Emekliler Derneği'nin üyeleri olmayan emeklilerden yıllık 36 TL'lik aidat kesintisi yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

Binlerce kişiye yayılan Whatsapp mesajı ortalığı karıştırdı! Emekliler e-devlet'e hücum etti

Bunun üzerine 'e-devlete akın eden emekliler, sosyal medya ve şikâyet sitelerinde, üyesi olmadıklarını öne sürdükleri dernek adına maaşlarından kesinti yapıldığını savundu. Dernek, kendi rızası dışında hiç kimsenin üye yapılmadığını vurguladı.

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Binlerce kişiye yayılan Whatsapp mesajı ortalığı karıştırdı! Emekliler e-devlet'e hücum etti

SGK da iddiaları reddederek, "Bir emeklinin bu derneğe aidat aktarmasına dair bir muvafakatı yoksa, kesinlikle hesaplarımızdan bir kuruş çıkmaz" bilgisini verdi.

Binlerce kişiye yayılan Whatsapp mesajı ortalığı karıştırdı! Emekliler e-devlet'e hücum etti

Türkiye'de emeklilerin en çok üyesi olduğu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 50 yıl önce kuruldu. 927 bin üyesi olan dernek, her yıl üyelerinden aidat kesintisi yapıyor. Bu yılbaşında da üyelerinin maaşlarından 36 TL aidat kesilen Türkiye Emekliler Derneği ile ilgili son günlerde sosyal medya ve gruplarına gelen bir mesaj ortalığı ayağa kaldırdı.

Binlerce kişiye yayılan Whatsapp mesajı ortalığı karıştırdı! Emekliler e-devlet'e hücum etti

Sosyal medyada annesinin üyesi olmadığı Türkiye Emekliler Derneği adına Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 36 TL'lik bir kesinti yapıldığını öne süren kullanıcı, "Annem böyle bir derneğin adını bile duymadığını söyledi. Annem adına sahte imzayla dernek üyeliği 1996 yılında başlatılmış ve biz o gün bugündür adını bile duymadığımız bu derneğe boşuna para ödemişiz" ifadelerini kullandı.

Binlerce kişiye yayılan Whatsapp mesajı ortalığı karıştırdı! Emekliler e-devlet'e hücum etti

Bu mesaj üzerine endişelenen binlerce , Türkiye Emekliler Derneği'ne üye olup olmadıklarını ve maaşlarından kesinti yapılıp yapılmadığını öğrenmek için 'e akın etti.

Binlerce kişiye yayılan Whatsapp mesajı ortalığı karıştırdı! Emekliler e-devlet'e hücum etti

Şikâyet sitelerinde de üyesi olmadıkları halde aylıklarından ilgili derneğin adına aidat kesildiğini iddia eden vatandaşlar, mağduriyetlerini dile getirdi. Annesinin maaşından yapılan kesintiyi yeni öğrendiklerini belirten Yusuf Çiftçi, "1993 yılında emekli olan annemin ömrü boyunca üye olduğu hiçbir dernek yok. O dönem emekli olanlara imzalatılan bazı evrakların arasında bunu da imzalatmışlar diye düşünüyoruz" dedi.

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