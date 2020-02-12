Binlerce kişiye yayılan Whatsapp mesajı ortalığı karıştırdı! Emekliler e-devlet'e hücum etti
Binlerce kişiye yayılan Whatsapp mesajı ortalığı karıştırdı! Emekliler e-devlet'e hücum etti
Whatsapp mesajı ile yayılan bilgi resmen ortalığı karıştırdı. Mesajı görenler e-devlet'e akın etti. Her ay maaşlarından kesinti olduğunu anlatan mesajı görenler adeta şoke oldu. Mesajda Türkiye Emekliler Derneği'ne aylık 36 TL aidat kesildiğini öğrenen bazı emekliler önce şaşkınlık yaşadı sonra durumu araştırmaya başladı. Dernekten yapılan açıklamada ise kendi rızası dışında hiç kimsenin üye yapılmadığı vurguladı. İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 12.02.2020
08:53
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
09:07
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