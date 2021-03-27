Birçok ilden yoğun talep var: Kilosu bin liradan satılıyor...

Biz bölgemiz için bir kurs düşündük ancak birçok ilden katılım var. Eskişehir, Samsun, Elazığ, Siirt gibi illerden gelip katılanlar oluyor. Küçük gruplar halinde yaptığımız için yoğun bir talep var. Sık sık kursları tekrarlıyoruz. Tıbbi mantarların ülkemizde çok fazla yetiştirilmeyen türlerinin yetiştirilmesine çok büyük ilgi var. Bunların maddi kazançları da uygun olacaktır. Mantar yetiştirilip satılması profesyonel konular. Bu konularda da eğitim veriyoruz. Üretip, ürün geliştirmek isteyenlere de destek oluyoruz" dedi.

