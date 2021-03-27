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Birçok ilden yoğun talep var: Kilosu bin liradan satılıyor...

Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi bünyesinde yetiştirilmeye başlanan başta reishi mantarı olmak üzere tıbbi mantarlara ilgi arttı. Tıbbi yetiştiriciliği için düzenlenen kurslara katılanlar mantar yetiştiriciliğini öğrenmeye çalışıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 27.03.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 12:57
Birçok ilden yoğun talep var: Kilosu bin liradan satılıyor...

Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde üretimine başlanan ve kültürü elde edilen tıbbi mantarlar, vatandaşların ilgisini çekti. Hem yetiştirmeyi öğrenmek hem de ev bütçelerine katkı sağlamak isteyenler tıbbi mantar yetiştiriciliği kurslarına başladı.

Birçok ilden yoğun talep var: Kilosu bin liradan satılıyor...

Özellikle ölümsüzlük mantarı olarak bilinen ve kilosu 500 ile bin liradan satılan kırmızı reishi mantarı için kurslara katılan kursiyerler, dikimi, üretimi ve kompostlamasını öğreniyor.

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Birçok ilden yoğun talep var: Kilosu bin liradan satılıyor...

YOĞUN TALEP VAR

Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, kurslara ilginin olduğunu ifade ederek, "Tıbbi üretimindeki çalışmalarımızda belli bir aşamaya geldik. Şu anda çalışmalarımızın yayılması adına vatandaşlarımıza tıbbi mantar yetiştiriciliği eğitimleri veriyoruz. Bunun için kurslar düzenliyoruz. Tıbbi mantar yetiştiriciliği kurslarına yoğun talep var" dedi.

Birçok ilden yoğun talep var: Kilosu bin liradan satılıyor...

Biz bölgemiz için bir kurs düşündük ancak birçok ilden katılım var. Eskişehir, Samsun, Elazığ, Siirt gibi illerden gelip katılanlar oluyor. Küçük gruplar halinde yaptığımız için yoğun bir talep var. Sık sık kursları tekrarlıyoruz. Tıbbi mantarların ülkemizde çok fazla yetiştirilmeyen türlerinin yetiştirilmesine çok büyük ilgi var. Bunların maddi kazançları da uygun olacaktır. yetiştirilip satılması profesyonel konular. Bu konularda da eğitim veriyoruz. Üretip, ürün geliştirmek isteyenlere de destek oluyoruz" dedi.

Birçok ilden yoğun talep var: Kilosu bin liradan satılıyor...

Prof. Dr. Kaya kırmızı reishi mantarından ürün üretildiği zaman fiyatın daha da yükseldiğini belirterek şunları söyledi: "Tıbbi mantarların birçoğu aynı zamanda gıda olarak da kullanılıyor. Gıda olarak kullanıldığında çok fazla üretici olduğu zaman fiyatlar düşüyor. Sürümden kazanmak söz konusu oluyor. Fakat sadece tıbbi amaçla kullanılan mantarlarda fiyatlar yükseliyor. Bu mantarların satışı da zor oluyor. "

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