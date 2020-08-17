Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/08/2020

Şok Marketler (SOKM, Sınırlı Pozitif): Şirket 2Ç2020'de 50,4mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Piyasanın kar beklentisi 52mn TL idi. Bir önceki yılın aynı döneminde 24,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Şirket'in satış gelirleri yıllık %30,9 oranında artarak 5.225mn TL'ye çıkarken, brüt kar %26,8 oranında artarak 1.212mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler ise %28,1 oranında artarak 894,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 118,4mn TL gider kaydeden şirketin faaliyet karı 199,8mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2019'da faaliyet karı 112,9mn TL idi. 2Ç2020 FAVÖK'ü %18,3 artışla 486,8mn TL olurken FAVÖK marjı 1 puan azalışla %9,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 3,5mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir kaydedilirken, şirketin 2Ç2020'deki finansman gideri 141,4mn TL olmuştur. Böylece şirketin ana ortaklık payına düşen net dönem karı 50,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.
İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 55,7mn TL olmuştur. 2019'un aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem zararı 121,8mn TL idi.
Şirket 2020 yılı beklentilerini aynen korumuştur. Şirket 2020 yılında, satış gelirlerinin %24 (+-2%) artmasını beklemektedir. Yeni mağaza açılışı hedefi 750(+-50) adet olup, TFRS 16 etkisi dahil FAVÖK marjı beklentisi ise %9,5'tir (+-0,5%). Şirket 2020 yılında 350mn TL yatırım harcaması yapmayı öngörmektedir.
Ziraat Yatırım