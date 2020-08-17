Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/08/2020

Petkim (PETKM, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 147,2mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 110mn TL'nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 113mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt kar marjının beklentimizden yüksek gelmesi etkili olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 319,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,9 oranında azalarak 2.241,6mn TL'ye gerilerken, maliyetler de yaklaşık aynı oranda gerilemiş ve buna bağlı olarak brüt kar da %28 oranında azalarak 392,4mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %14,3 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2Ç2019'daki 19,4mn TL'lik gidere karşın 2Ç2020'de 25,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %27,9'luk düşüşle 312,8mn TL'ye gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 14,9mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında net finansman giderleri 123,9mn TL'den 134,9mn TL'ye yükselmiştir. Böylece vergi öncesi kar 192,8mn TL olurken, 247,6mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 147,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.



İkinci çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 134,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 473,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Ziraat Yatırım