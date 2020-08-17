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’da günün öne çıkan ve tavsiyeleri 17/08/2020

... 'da günün önemli neler? 17 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre borsada günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 17.08.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 09:16
Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/08/2020

17 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre 'da günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/08/2020

Petkim (PETKM, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 147,2mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 110mn TL'nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 113mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt kar marjının beklentimizden yüksek gelmesi etkili olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 319,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,9 oranında azalarak 2.241,6mn TL'ye gerilerken, maliyetler de yaklaşık aynı oranda gerilemiş ve buna bağlı olarak brüt kar da %28 oranında azalarak 392,4mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %14,3 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2Ç2019'daki 19,4mn TL'lik gidere karşın 2Ç2020'de 25,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %27,9'luk düşüşle 312,8mn TL'ye gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 14,9mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında net finansman giderleri 123,9mn TL'den 134,9mn TL'ye yükselmiştir. Böylece vergi öncesi kar 192,8mn TL olurken, 247,6mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 147,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 134,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 473,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Ziraat Yatırım

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Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/08/2020

Şok Marketler (SOKM, Sınırlı Pozitif): Şirket 2Ç2020'de 50,4mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Piyasanın kar beklentisi 52mn TL idi. Bir önceki yılın aynı döneminde 24,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Şirket'in satış gelirleri yıllık %30,9 oranında artarak 5.225mn TL'ye çıkarken, brüt kar %26,8 oranında artarak 1.212mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler ise %28,1 oranında artarak 894,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 118,4mn TL gider kaydeden şirketin faaliyet karı 199,8mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2019'da faaliyet karı 112,9mn TL idi. 2Ç2020 FAVÖK'ü %18,3 artışla 486,8mn TL olurken FAVÖK marjı 1 puan azalışla %9,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 3,5mn TL yatırım faaliyetlerinden gelir kaydedilirken, şirketin 2Ç2020'deki finansman gideri 141,4mn TL olmuştur. Böylece şirketin ana ortaklık payına düşen net dönem karı 50,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 55,7mn TL olmuştur. 2019'un aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem zararı 121,8mn TL idi.

Şirket 2020 yılı beklentilerini aynen korumuştur. Şirket 2020 yılında, satış gelirlerinin %24 (+-2%) artmasını beklemektedir. Yeni mağaza açılışı hedefi 750(+-50) adet olup, TFRS 16 etkisi dahil FAVÖK marjı beklentisi ise %9,5'tir (+-0,5%). Şirket 2020 yılında 350mn TL yatırım harcaması yapmayı öngörmektedir.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/08/2020

Katmerciler (KATMR, Nötr): Şirket 2Ç2020'de 7,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı elde etmiştir. Şirket geçen yılın 2. çeyreğinde 3,8mn TL zarar kaydetmişti. Şirket'in 2Ç2020'deki satış gelirleri geçen yılın 2. çeyreğine göre %12,3 oranında azalarak 57,6mn TL'ye gerilerken, Brüt kar ise maliyetlerdeki görece yüksek gerilemeye bağlı olarak %15 oranında artarak 37,9mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %48 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden 3,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece, faaliyet karı %61,1 artarak 35mn TL'yi göstermiştir. Diğer taraftan finansman gideri 27,1mn TL'den 43,9mn TL'ye yükselmiş ve bu çeyrekte zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur.

İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte 2020 yılı 6 aylık ana ortaklık net dönem zararı 22,6mn TL olmuştur. 2019'un aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem zararı 8,6mn TL idi.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/08/2020

Akenerji (AKENR, Negatif): Şirket ikinci çeyrekte net dönem zararı geçen yılın aynı dönemine göre %51 oranında artmış ve 175,3mn TL olmuştur. Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 oranında, satışların maliyeti ise %9,5 oranında artmış ve böylece brüt kar %17,2 oranında gerilemiştir. Operasyonel giderleri %19,2 oranında artan şirketin esas faaliyet karı %19,7 oranında gerilemiş ve 79,8mn TL olmuştur. 300,1mn TL finansman gideri kaydeden şirketin vergi öncesi zararı 220,3mn TL'dir. 45mn TL vergi geliri sonrası 2020 ikinci çeyrek zararı 175,3mn TL olmuştur. İkinci çeyrek zararıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi net dönem zararı 551,2mn TL olmuştur.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/08/2020

Alcatel (ALCTL, Pozitif): Şirket 2Ç2020'de 46,3mn TL net dönem karı elde etmiştir. Şirket geçen yılın 2. çeyreğinde 5,8mn TL zarar kaydetmişti. Şirket'in 2Ç2020'deki satış gelirleri geçen yılın 2. çeyreğine göre %57,6 oranında artarak 249,8mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar da bu çeyrekte 76,1mn TL gerçekleşerek yine geçen yılın 2. çeyreğindeki 24,7mn TL brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in 2Ç2020'deki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %18,5 ve %30,4 olarak (2Ç2019'daki brüt kar marjı: %15,6) gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Ocak-Haziran net dönem karı 58,8mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 39,9mn TL net dönem zararı kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/08/2020

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Sınırlı Negatif): Şirket ikinci çeyrekte 249,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 146mn TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 oranında azalmış ve 976,2mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %16,9 oranında azalırken, brüt kar 27,3mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 17,8mn TL brüt zarar açıklamıştı. Operasyonel giderleri %64 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 4,4mn TL gider kaydetmiştir. Böylece şirket 4mn TL esas faaliyet zararı açıklamıştır. Yatırımlardan 7,1mn TL gider kaydeden şirket, finansman tarafında 191,9mn TL gider yazmıştır. Vergi öncesi zarar 203mn TL olmuş ve 49,9mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrekte ana ortaklığa düşen net dönem zararı 249,4mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 453,9mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 340,1mn TL zarar açıklamıştı.

Ziraat Yatırım

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