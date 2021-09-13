Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu görüntüler Bursa'da çekildi: Gelen gözlerine inanamadı! Oto pazarı değil bitpazarı
Giriş Tarihi: 13.09.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 09:11

Bu görüntüler Bursa'da çekildi: Gelen gözlerine inanamadı! Oto pazarı değil bitpazarı

Bursa'da pazar günleri kurulan bitpazarına ve kuş pazarına gelenler gözlerine inanamadı. Otomobilleriyle gelenler park etmek için yer bulamazken, kalabalık havadan da görüntülendi.

Bu görüntüler Bursa’da çekildi: Gelen gözlerine inanamadı! Oto pazarı değil bitpazarı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde her pazar kurulan bitpazarına ve kuş pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesislerine kurulan tezgahlarda vatandaşlar, antika eşyalardan elektronik cihazlara, ikinci el kıyafetlerden mutfak ve ev eşyalarına kadar bir çok ürün çeşitliliğini istediği fiyata bulabiliyor.

Bu görüntüler Bursa’da çekildi: Gelen gözlerine inanamadı! Oto pazarı değil bitpazarı

Kimi evinde kullanmadığı eşyaları satışa çıkarırken, kimi ise vatandaşın ilgisini çekebilecek ürünleri tezgahından sergiliyor.

Oto pazarı değil bitpazarı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu görüntüler Bursa’da çekildi: Gelen gözlerine inanamadı! Oto pazarı değil bitpazarı

Bitpazarı kadar kuş pazarının da müdavimleri alanda adım atacak yer bırakmadı. Her bütçeye göre her çeşit kuşun yer aldığı pazarda, kimi ise sadece merakından gezmeye geliyor.

Bu görüntüler Bursa’da çekildi: Gelen gözlerine inanamadı! Oto pazarı değil bitpazarı

Elindeki kuşlarıyla övünen satıcı, "Türkiye'de en çok tutulan şebab kuşudur. Bu kuşlar 100 liradan başlar, 100 bin liraya kadar alıcısı oluyor. Ancak bazen son model arabayla bile takas etmiyorlar. Bu kuşu beslemeye garibanın gücü yetmiyor. Bizimde böyle olduğumuza bakma milyarderiz" dedi.

Bu görüntüler Bursa’da çekildi: Gelen gözlerine inanamadı! Oto pazarı değil bitpazarı

İkinci el veya kullanılmamış hırdavat ürünleri satan esnaf ise, "Salgından dolayı biraz kısıtlıydı. Ama şu anda iyi gidiyor. Kurban bayramından sonra işler açıldı. Biraz indirim yaptığımız için vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

SON DAKİKA