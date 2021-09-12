Bu görüntüler Bursa’dan: Gelen gözlerine inanamadı! Oto pazarı değil bitpazarı

Elindeki kuşlarıyla övünen satıcı, "Türkiye'de en çok tutulan şebab kuşudur. Bu kuşlar 100 liradan başlar, 100 bin liraya kadar alıcısı oluyor. Ancak bazen son model arabayla bile takas etmiyorlar. Bu kuşu beslemeye garibanın gücü yetmiyor. Bizimde böyle olduğumuza bakma milyarderiz" dedi.