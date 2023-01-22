Bu rakamlar her şeyi anlatıyor! Hizmet ve eser siyaseti: 15 proje 67 milyar dolar kazanç

AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan rüya projeler ekonomiye can suyu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugüne kadar yapılan devasa 15 projenin ekonomiye olan etki analizi yapıldı. 15 proje Türkiye ekonomisine 67 milyar dolarlık bir katkıda bulunurken, bu projeler sayesinde 283 bin kişi de istihdam edildi. İşte o projeler…