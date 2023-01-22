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Haberler Galeri Bu rakamlar her şeyi anlatıyor! Hizmet ve eser siyaseti: 15 proje 67 milyar dolar kazanç
Giriş Tarihi: 22.01.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 10:51

Bu rakamlar her şeyi anlatıyor! Hizmet ve eser siyaseti: 15 proje 67 milyar dolar kazanç

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 15 dev projenin ekonomiye olan katkısını analiz ettirdi. 15 proje Türkiye ekonomisine 67 milyar $ katkıda bulundu. Bu projelerde 283 bin kişiye istihdam sağlandı.

Bu rakamlar her şeyi anlatıyor! Hizmet ve eser siyaseti: 15 proje 67 milyar dolar kazanç

AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan rüya projeler ekonomiye can suyu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugüne kadar yapılan devasa 15 projenin ekonomiye olan etki analizi yapıldı. 15 proje Türkiye ekonomisine 67 milyar dolarlık bir katkıda bulunurken, bu projeler sayesinde 283 bin kişi de istihdam edildi. İşte o projeler…

Bu rakamlar her şeyi anlatıyor! Hizmet ve eser siyaseti: 15 proje 67 milyar dolar kazanç

İSTANBUL HAVALİMANI: Ekonomiye 27.8 milyar dolar kazandırırken, yapılan yatırımların ara ve nihai mal üretimine katkısı 60 milyar dolar oldu. 5 milyar dolar ihracat, 1.5 milyar dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 128.2 bin kişiye istihdam sağlandı. Faaliyet dönemi boyunca toplumsal refaha toplam 271.1 milyon dolar zaman ve yakıt tasarrufu etkisi oldu.

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Bu rakamlar her şeyi anlatıyor! Hizmet ve eser siyaseti: 15 proje 67 milyar dolar kazanç

MARMARAY: Ekonomiye katkısı 3.6 milyar dolar. 7.8 milyar dolar üretim, 717.7 milyon dolar ihracat, 177 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 7.7 bin kişiye iş sağlandı. Faaliyet dönemi boyunca toplumsal refaha toplam 2.7 milyar dolarlık tasarrufta bulundu.

Bu rakamlar her şeyi anlatıyor! Hizmet ve eser siyaseti: 15 proje 67 milyar dolar kazanç

KUZEY MARMARA OTOYOLU: Ekonomiye 9.7 milyar dolar katkı sağladı. 21 milyar dolar üretim, 1.8 milyar dolar ihracat, 510.8 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 42.5 bin kişiye istihdam sağlandı. Toplumsal refaha toplam 2.9 milyar tasarruf katkısında bulundu.

Bu rakamlar her şeyi anlatıyor! Hizmet ve eser siyaseti: 15 proje 67 milyar dolar kazanç

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ: Ekonomiye 1.1 milyar dolar gelir yaratıldı. 2.4 milyar dolar üretim, 199.1 milyon dolar ihracat, 63.5 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 5.2 bin kişiye istihdam faydası sağladı. Toplumsal refaha ise toplam 1.8 milyar dolar tasarruf etkisi sağladı.

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