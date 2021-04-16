Ramazan ayının ilk günleriyle beraber bayram ikramiyeleri de milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz sene koronavirüs tedbirleri kapsamında erkene alınan ödeme tarihlerinde bu sene de böyle bir uygulama olup olmayacağı "Ramazan bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" soruları ile araştırma konusu haline geldi. Her sene emeklilere kurban ve ramazan olmak üzere senede iki kez yatan 1000 TL'lik ikramiyelerin bu yıl yatacağı tarih bu kapsamda merak ediliyor. Ramazan bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte konuya dair tüm gelişmeler…