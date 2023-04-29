O tarihte çalışanlara 3’lü ödeme! Birçok çalışan bunları bilmiyor

Ancak sözleşmelerde ya da yapılacak mutabakatlarda bu durum belirtilmişse işçiler bayram günlerinde çalışabiliyor. Dolayısıyla bayramda çalışma yapmak işçinin rızasıyla gerçekleşiyor ve bunun yazılı olarak belirtilmesi gerekiyor.

Ramazan bayramında çalışma yapılmış ise işçilere bu çalışmaları karşılığında ödeme yapılıyor. Para dışında izin gibi bir yöntemle mesai ödemesi yapılamıyor.