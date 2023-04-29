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Haberler Galeri O tarihte çalışanlara 3'lü ödeme! Birçok çalışan bunları bilmiyor
Giriş Tarihi: 29.04.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 09:15

O tarihte çalışanlara 3'lü ödeme! Birçok çalışan bunları bilmiyor

Ramazan Bayramı'nda birçok işçi mesai yaptı. Resmi tatillerde çalışanlar için ikinci bir yevmiye ödeniyor. Bu arada haftalık izin günü bayrama rastlayanlara ayrıca bir ödeme daha yapılıyor.

FARUK ERDEM
O tarihte çalışanlara 3’lü ödeme! Birçok çalışan bunları bilmiyor

Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı'nı idrak ettik. Dini ve milli bayramlar ülkemizde asal olarak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatillerde çalışma yapılmıyor. Ancak birçok sektörde üretim ve işler devam ettiği için çalışma yapılması zorunlu hale geliyor. Bu yüzden bayramda çalışmak zorunda olanlar için bazı haklar da yasalarımızda düzenlenmiş durumda.

O tarihte çalışanlara 3’lü ödeme! Birçok çalışan bunları bilmiyor

Bir işçi eğer bayramda çalışırsa hem genel tatil gününde çalışmadan hak kazandığı bir günlük ücretini, hem de çalışması karşılığı bir günlük ücretini alır. Dolayısıyla toplamda iki günlük ücretine hak kazanmış olur. İşçiler genel tatil günlerinde bir saat bile çalışsalar, bir tam günlük ücretlerine hak kazanırlar. Dolayısıyla genel tatil gününün başladığı saatler içerisinde çalışması olan işçi çalıştığı sürenin ücretine değil, bir tam günlük ücretine hak kazanır.

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O tarihte çalışanlara 3’lü ödeme! Birçok çalışan bunları bilmiyor

Ramazan bayramında resmi tatil olarak 3.5 günlük süre bulunuyor. Bu yıl arife günü 20 Nisan, Ramazan Bayramı da 21-23 Nisan tarihlerine denk geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu yıl Ramazan Bayramı'yla kesişti. Yasal olarak işçilerin bayramda çalışma yapmaları zorunluluğu bulunmuyor.

O tarihte çalışanlara 3’lü ödeme! Birçok çalışan bunları bilmiyor

Ancak sözleşmelerde ya da yapılacak mutabakatlarda bu durum belirtilmişse işçiler bayram günlerinde çalışabiliyor. Dolayısıyla bayramda çalışma yapmak işçinin rızasıyla gerçekleşiyor ve bunun yazılı olarak belirtilmesi gerekiyor.

Ramazan bayramında çalışma yapılmış ise işçilere bu çalışmaları karşılığında ödeme yapılıyor. Para dışında izin gibi bir yöntemle mesai ödemesi yapılamıyor.

O tarihte çalışanlara 3’lü ödeme! Birçok çalışan bunları bilmiyor

Dolayısıyla işveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamaz. Ayrıca bayramda çalışan işçiye de zamlı ücretini ödemek durumunda.

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