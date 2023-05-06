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Haberler Galeri 'Bu uygulamalar süresiz olacak' Milyonlarca vatandaşa büyük destek! Vatandaşlık maaşı, evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik…
Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 12:50

'Bu uygulamalar süresiz olacak' Milyonlarca vatandaşa büyük destek! Vatandaşlık maaşı, evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir TV programında sosyal yardımlara ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Yanık, vatandaşlık maaşı, evlilik kredisi ve ev kadınlarına emeklilik desteği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

’Bu uygulamalar süresiz olacak’ Milyonlarca vatandaşa büyük destek! Vatandaşlık maaşı, evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Vatandaş maaşı' nasıl bağlanacak?" sorusuna, "28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir" dedi.

’Bu uygulamalar süresiz olacak’ Milyonlarca vatandaşa büyük destek! Vatandaşlık maaşı, evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik…

BAKAN YANIK'TAN THE ECONOMİST'E TEPKİ: MİLLETİMİZ GEREKEN CEVABI 14 MAYIS'TA VERECEK

İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

"Her seçim öncesi bir parmak sallamaya kalkarlar vesayet odakları, her seferinde de millet gereken cevabı verir. Milletin iradesini tecelli edeceğini her seferinde tekrar eden, seçim sonuçlarına kadar hiçbir sonuçtan emin olmayacak bir siyasi lider. Böyleyken, buna rağmen, hala 'gidecek' gibi son derece çirkin, Sayın Cumhurbaşkanımızın hak etmediği ifadelerle seçime gölge düşürmeye çalışmak bir öğrenilmiş çaresizliktir.

Biz gülüp geçiyoruz bir tarafıyla, çok aciz tepkiler bunlar. Milletimiz gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecek, biz milletimize güveniyoruz. Seçmenin gündemi her zaman daha rasyoneldir.

Sonuç itibarıyla burası deprem bölgesi. Bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

Seçim beyannamesinde yer alan koruyucu ve önleyici sosyal yardım uygulamalarının mevcutdaki uygulamalar ile arasındaki fark nedir?

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’Bu uygulamalar süresiz olacak’ Milyonlarca vatandaşa büyük destek! Vatandaşlık maaşı, evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik…

SOSYAL YARDIMLAR

Sosyal yardımlarımız ağırlıklı olarak dezavantajlı gruplara sağlanan yardımlarımdır. Yardımlarımızın yüzde 82'si istihdama katılamayacak ve gerçekten sosyal devlet refleksi göstermediğinizde hayatını idame ettirmek noktasında güçlük çekecek vatandaşlarımızadır. Geriye kalan yüzde 18 istihdama yönlendirdiğimiz, İş-Kur ile beraber desteklediğimiz kesimler var. Fakat bunların dışında, Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla hem ortalama gelir seviyesini koruması, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız. Bizim sosyal yardımlarımız son derece esnek. İhtiyaca göre değişmektedirler.

’Bu uygulamalar süresiz olacak’ Milyonlarca vatandaşa büyük destek! Vatandaşlık maaşı, evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik…

'VATANDAŞLIK MAAŞI ÇALIŞMAMIZ VAR'

Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile ki önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüşütürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız.

’Bu uygulamalar süresiz olacak’ Milyonlarca vatandaşa büyük destek! Vatandaşlık maaşı, evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik…

'VATANDAŞLIK MAAŞI' NASIL BAĞLANACAK?

Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde, 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz.

Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."

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