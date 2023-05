’Bu uygulamalar süresiz olacak’ Milyonlarca vatandaşa büyük destek! Vatandaşlık maaşı, evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik…

BAKAN YANIK'TAN THE ECONOMİST'E TEPKİ: MİLLETİMİZ GEREKEN CEVABI 14 MAYIS'TA VERECEK

İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

"Her seçim öncesi bir parmak sallamaya kalkarlar vesayet odakları, her seferinde de millet gereken cevabı verir. Milletin iradesini tecelli edeceğini her seferinde tekrar eden, seçim sonuçlarına kadar hiçbir sonuçtan emin olmayacak bir siyasi lider. Böyleyken, buna rağmen, hala 'gidecek' gibi son derece çirkin, Sayın Cumhurbaşkanımızın hak etmediği ifadelerle seçime gölge düşürmeye çalışmak bir öğrenilmiş çaresizliktir.

Biz gülüp geçiyoruz bir tarafıyla, çok aciz tepkiler bunlar. Milletimiz gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecek, biz milletimize güveniyoruz. Seçmenin gündemi her zaman daha rasyoneldir.

Sonuç itibarıyla burası deprem bölgesi. Bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

Seçim beyannamesinde yer alan koruyucu ve önleyici sosyal yardım uygulamalarının mevcutdaki uygulamalar ile arasındaki fark nedir?