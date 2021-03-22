Piyasalarda yaşanan dalgalı seyirle beraber döviz kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonların bugün sabah saatlerinden itibaren "Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL?" sorularıyla gündeme taşındı. Dolar kuru güncel alış ve satış fiyatları büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin canlı ve güncel rakamlar ile yakından takip edilirken A Para ekranı üzerinden tüm bu gelişmelere ulaşabilirsiniz. İşte son dakika gelişmeleriyle "Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL?" sorusunun yanıtı…