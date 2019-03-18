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Bugün gerçekleşecek! Mega projede yeni aşama

tarafından, inşası süren 1915 Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajı gerçekleştirilecek

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 18.03.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 10:48
Bugün gerçekleşecek! Mega projede yeni aşama

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ne katılacak olan , 1915 Çanakkale Köprüsü yapım çalışmalarını da inceleyecek.

Bugün gerçekleşecek! Mega projede yeni aşama

Erdoğan tarafından, daha sonra inşası süren 1915 Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan eşlik edecek.

Çelik şaftların ıslak havuzda kule keson temelleri üzerine montajı törenle yapılacak. Ardından kule keson temelleriyle yüzdürülerek daha önce iyileştirilen nihai kule temel konumlarına batırılarak yerleştirilecek. Bu imalatın tamamlanması sonrası ankraj kaidesi ve bağ kirişi imalatlarının da yapılmasıyla çelik kule montajına başlanacak.

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Bugün gerçekleşecek! Mega projede yeni aşama

Kınalı-Tekirdağ--Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu kesimi Yap - İşlet - Devret (YİD) Projesi ile hayata geçiriliyor. Proje, 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğa sahip bulunuyor.

Bugün gerçekleşecek! Mega projede yeni aşama

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Projenin en önemli yapısı olan ve 770'er metre yan açıklıklarla beraber 3 bin 563 metre uzunluğa sahip 1915 Köprüsü, tamamlandığında, 2 bin 23 metre orta açıklığıyla bu konuda dünyanın en geniş orta açıklıklı köprüsü olacak.

Bugün gerçekleşecek! Mega projede yeni aşama

Köprü tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirildi. Asma köprü kule temelleri Asya tarafında 45 metre, Avrupa tarafında ise 37 metre derinlikte iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe oturacak. Köprü çelik kule yüksekliği 318 metre olacak.

Bugün gerçekleşecek! Mega projede yeni aşama

Kulelerden gelecek yükleri keson temellere aktaracak çelik şaftlar Gölcük'te her kule temeli için iki adet olmak üzere toplam 4 adet üretildi

Bugün gerçekleşecek! Mega projede yeni aşama
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