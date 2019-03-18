Bugün gerçekleşecek! Mega projede yeni aşama

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, daha sonra inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan eşlik edecek.

Çelik şaftların ıslak havuzda kule keson temelleri üzerine montajı törenle yapılacak. Ardından kule keson temelleriyle yüzdürülerek daha önce iyileştirilen nihai kule temel konumlarına batırılarak yerleştirilecek. Bu imalatın tamamlanması sonrası ankraj kaidesi ve bağ kirişi imalatlarının da yapılmasıyla çelik kule montajına başlanacak.