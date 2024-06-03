Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çalışan annelere 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:49

Çalışan annelere 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...

Son dakika haberi: Sosyal Güvenlik Kurumu, çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için çalışan anneleri desteklemeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlayacakları projenin ikinci dönem başvurularının bugün itibariyle başladığını duyurdu.

Çalışan annelere 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II kapsamında çalışan annelere verilen destekler için ikinci dönem başvurularının e-Devlet üzerinden alınmaya başlandığını duyurdu.

Çalışan annelere 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...

ÇALIŞAN ANNELERE 325 AVRO DESTEK

"Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlayacakları projenin ikinci dönem başvurularının bugün itibariyle başladığını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çalışan annelere 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Bakan Işıkhan, eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini sağlamayı hedefledikleri projeden toplam 7 bin kadının faydalanacağını belirterek, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA