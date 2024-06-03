Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
10:49
Çalışan annelere 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...
Son dakika haberi: Sosyal Güvenlik Kurumu, çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için çalışan anneleri desteklemeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlayacakları projenin ikinci dönem başvurularının bugün itibariyle başladığını duyurdu.