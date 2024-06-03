Çalışan annelere 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...

ÇALIŞAN ANNELERE 325 AVRO DESTEK

"Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlayacakları projenin ikinci dönem başvurularının bugün itibariyle başladığını duyurdu.