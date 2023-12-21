Giriş Tarihi: 21.12.2023 07:12
Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
07:12
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ ne zaman, bugün hesaplara yatacak mı? 5000 TL çalışan emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman?
Çalışan emekliye ikramiye ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. İlk etapta sadece fiilen çalışmayan emeklilere verilen ödemeler, şimdi çalışan, çiftçi ve Bağkur emeklilerine de verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın sona ermesi sonucu yapılacak ödemeler için geri sayım başladı. Peki, çalışan emekliye ikramiye ödemeleri bugün hesaplara yatacak mı? İşte, çalışan emekliye ikramiye ödeme takvimi!