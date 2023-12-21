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Haberler Galeri ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ ne zaman, bugün hesaplara yatacak mı? 5000 TL çalışan emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 21.12.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 07:12

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ ne zaman, bugün hesaplara yatacak mı? 5000 TL çalışan emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman?

Çalışan emekliye ikramiye ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. İlk etapta sadece fiilen çalışmayan emeklilere verilen ödemeler, şimdi çalışan, çiftçi ve Bağkur emeklilerine de verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın sona ermesi sonucu yapılacak ödemeler için geri sayım başladı. Peki, çalışan emekliye ikramiye ödemeleri bugün hesaplara yatacak mı? İşte, çalışan emekliye ikramiye ödeme takvimi!

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ ne zaman, bugün hesaplara yatacak mı? 5000 TL çalışan emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman?

Çalışan emeklilere yapılacak olan ikramiye ödemesi için günbegün araştırmalar devam ediyor. Yeni yıl öncesinde ödenmesi planlanan emekli ikramiyesi için, Aralık ayının sonlarında ödeme gerçekleşecekti. Yüz binlerce kişinin beklediği emekli ikramiyesinin Meclisten geçip geçmeyeceği hakkında her gün son dakika gelişmeleri var mı araştırılıyor. Peki, 5000 TL çalışan emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman? İşte, tüm detaylar!

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ ne zaman, bugün hesaplara yatacak mı? 5000 TL çalışan emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman?

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDEME YAPILDI!

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ ne zaman, bugün hesaplara yatacak mı? 5000 TL çalışan emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ ne zaman, bugün hesaplara yatacak mı? 5000 TL çalışan emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman?

Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

Teklif, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ ne zaman, bugün hesaplara yatacak mı? 5000 TL çalışan emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman?

TBMM Genel Kurulu'nda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.

Genel Kurul'un, bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.

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