ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ ne zaman, bugün hesaplara yatacak mı? 5000 TL çalışan emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman?

Çalışan emeklilere yapılacak olan ikramiye ödemesi için günbegün araştırmalar devam ediyor. Yeni yıl öncesinde ödenmesi planlanan emekli ikramiyesi için, Aralık ayının sonlarında ödeme gerçekleşecekti. Yüz binlerce kişinin beklediği emekli ikramiyesinin Meclisten geçip geçmeyeceği hakkında her gün son dakika gelişmeleri var mı araştırılıyor. Peki, 5000 TL çalışan emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman? İşte, tüm detaylar!