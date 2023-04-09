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Giriş Tarihi: 09.04.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 06:58

Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam: 500 binden fazla kişiyi ilgilendiriyor

Hükümet işbaşı eğitim programıyla çalışan gençlere 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yaptı. Günlük ödemeler 327 TL oldu. Gençler 9 ayda 84 bin TL kazanacak. İşte detaylar...

HAZAL ATEŞ
Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam: 500 binden fazla kişiyi ilgilendiriyor

Hükümet bu yıl da 500 binin üzerinde gence işbaşı eğitim programlarıyla iş kapısı açarken ödemelere 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yaptı. Buna göre, işbaşı eğitim programına katılan öğrencilere (iş arayan statüsündeki katılımcılar) yapılan günlük ödemeler 1 Nisan'dan itibaren 327 liraya çıkarıldı.

Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam: 500 binden fazla kişiyi ilgilendiriyor

9 AYDA 84 BİN LİRA

Altı aylık program süresince gençler aylık 8.506 lira olmak üzere 6 ayda 51 bin lira alacak. Geleceğin meslekleri siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı, kodlama programlarına katılan gençlere günde 359.90 lira verilecek. Dokuz ay sürecek program boyunca gençlerin eline geçecek tutar 84 bin 216 lira olacak.

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Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam: 500 binden fazla kişiyi ilgilendiriyor

Programa ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğrencileri katılabiliyor. İşbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. İsteğe bağlı sigorta yatıranlar da işbaşı eğitim programlarına katılabiliyor.

Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam: 500 binden fazla kişiyi ilgilendiriyor

İşverenler yüzde 50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla toplam sigortalı çalışan sayısının yüzde 30'una kadar kontenjan kullanabiliyor. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 327.18 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 163.59 lira ödenecek. Lise ve altı örgüt eğitime devam öğrenciler için günlük tutar 245.38 lira, diğer öğrenciler için ise bu tutar 327.18 lira olacak.

Çalışan gençleri sevindiren haber! Yüzde 33 zam: 500 binden fazla kişiyi ilgilendiriyor

İŞKUR DESTEKLİ

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için programın süresi 9 ay uygulanıyor. Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlikle ilgili mesleklerde en fazla 9 ay sürüyor. Genel sağlık sigortası ile iş kazası, meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.

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