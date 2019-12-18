Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Çalışmak için en iyi ülkeler! Türkiye büyük ekonomileri geride bıraktı

Çalışmak için en iyi ülkeler! büyük ekonomileri geride bıraktı

Dünyada çalışmak için en iyi ülkeler hangileri? İş olanakları açısından en cazip ülkeler belirlendi. Listenin zirvesindeki ülkelerden biri de oldu. HSBC'nin hazırladığı raporda dünyanın 163 bölgesinden 18 bin 059 kişiye hayat standartları, iş olanakları ve bir aile kurma kriterler soruldu. Araştırmaya katılanlar, kendi ülkesinde dışında yaşayan 18 yaş üstü yetişkinler arasından seçildi. Türkiye'nin en üst sıralarda yer aldığı raporda, katılımcılar Türkiye'de insanların açık görüşlü ve sıcak kanlı olduğunu ve kültürel olarak çok çekici olduğunu vurguladı. İşte o listedeki ülkeler!

Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 12:16
Çalışmak için en iyi ülkeler! Türkiye büyük ekonomileri geride bıraktı

İşte listenin zirvesindeki ülkeler!

Çalışmak için en iyi ülkeler! Türkiye büyük ekonomileri geride bıraktı

İsviçre

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çalışmak için en iyi ülkeler! Türkiye büyük ekonomileri geride bıraktı

Singapur

Çalışmak için en iyi ülkeler! Türkiye büyük ekonomileri geride bıraktı

Kanada

Çalışmak için en iyi ülkeler! Türkiye büyük ekonomileri geride bıraktı

İspanya

Çalışmak için en iyi ülkeler! Türkiye büyük ekonomileri geride bıraktı

Avustralya

Çalışmak için en iyi ülkeler! Türkiye büyük ekonomileri geride bıraktı

BİZE ULAŞIN