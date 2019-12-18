Çalışmak için en iyi ülkeler! Türkiye büyük ekonomileri geride bıraktı
Çalışmak için en iyi ülkeler! Türkiye büyük ekonomileri geride bıraktı
Dünyada çalışmak için en iyi ülkeler hangileri? İş olanakları açısından en cazip ülkeler belirlendi. Listenin zirvesindeki ülkelerden biri de Türkiye oldu. HSBC'nin hazırladığı raporda dünyanın 163 bölgesinden 18 bin 059 kişiye hayat standartları, iş olanakları ve bir aile kurma kriterler soruldu. Araştırmaya katılanlar, kendi ülkesinde dışında yaşayan 18 yaş üstü yetişkinler arasından seçildi. Türkiye'nin en üst sıralarda yer aldığı raporda, katılımcılar Türkiye'de insanların açık görüşlü ve sıcak kanlı olduğunu ve kültürel olarak çok çekici olduğunu vurguladı. İşte o listedeki ülkeler!
Giriş Tarihi: 18.12.2019
12:03
Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
12:16
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