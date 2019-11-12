Çalışmalar tam gaz... Dünyada bir ilk olacak!

"DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE 74 BİN ADET DERE YATAĞI VAR"
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 74 bin adet dere yatağı bulunduğunu bununda sel ve heyelan riskini arttırdığına dikkat çeken Akçalı, "Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 74 bin adet dere yatağı var. Bunların hepsi ayrı, münferit bir kol. Bunların hepsinde jeolojik nedenlerle heyelan riski ister istemez olabiliyor. Heyelanı önleme, sebep olmama adına bilinçlendirme çalışmalarımız olacak. Müzenin içerisinde adına heyelan yamacı dediğimiz bir modelimiz olacak. Bunun dışında taşkın hidrolik modelleri olacak" diye konuştu.