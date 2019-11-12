Çalışmalar tam gaz... Dünyada bir ilk olacak!

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı 22. Bölge Müdürlüğü tarafından taşkın olaylarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulma çalışmaları sürüyor. Trabzon DSİ 22.Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak ve 7'den 70'e herkesin faydalanabileceği müzede "taşkına sebebiyet vermemek", "taşkından korunmak" ve "taşkın anındaki davranışlar" ile ilgili aktivasyon alanları, simülasyonlar, deneysel setler ile dünya genelinde son yıllarda uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin tanıtılacağı bölümler gibi pek çok farklı bölüm yer alacak.