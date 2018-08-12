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’nin restoranı yapıldı

İnşaatı devam eden 'nde sona yaklaşılırken, kulenin restoran bölümünün de yapıldığı görüldü. Kulenin son hali havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 12.08.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 12.08.2018 11:04
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’nin restoranı yapıldı
Çamlıca Kulesi’nin restoranı yapıldı

İnşaatı devam eden Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılırken, kulenin restoran bölümünün de yapıldığı görüldü. Kulenin son hali havadan görüntülendi.

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’nin restoranı yapıldı
Çamlıca Kulesi’nin restoranı yapıldı

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.

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’nin restoranı yapıldı
Çamlıca Kulesi’nin restoranı yapıldı

Çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtilirken, kulenin restoran bölümünün de yapıldığı görüldü.

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’nin restoranı yapıldı
Çamlıca Kulesi’nin restoranı yapıldı

Havadan görüntülenen 365 metre yüksekliğe ulaşan kulenin deniz seviyesinden yüksekliği 583 metre oldu.

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’nin restoranı yapıldı
Çamlıca Kulesi’nin restoranı yapıldı
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’nin restoranı yapıldı
Çamlıca Kulesi’nin restoranı yapıldı
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’nin restoranı yapıldı
Çamlıca Kulesi’nin restoranı yapıldı
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