Çamlıca Kulesi’nin restoranı yapıldı

İnşaatı devam eden Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılırken, kulenin restoran bölümünün de yapıldığı görüldü. Kulenin son hali havadan görüntülendi. İnşaatı devam eden Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılırken, kulenin restoran bölümünün de yapıldığı görüldü. Kulenin son hali havadan görüntülendi. Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtilirken, kulenin restoran bölümünün de yapıldığı görüldü. Havadan görüntülenen 365 metre yüksekliğe ulaşan kulenin deniz seviyesinden yüksekliği 583 metre oldu.