Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
15:35
CANLI ALTIN FİYATLAR 11 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Gram altın 2.517 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 11 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metaldeki güncel piyasayı sorguluyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 11 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…