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Haberler Galeri CANLI ALTIN FİYATLAR 11 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 15:35

CANLI ALTIN FİYATLAR 11 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Gram altın 2.517 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 11 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metaldeki güncel piyasayı sorguluyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 11 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLAR 11 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Gözde yatırım araçlarından altında hareketlilik devam ediyor. Altının çeyrek fiyatı bugün itibariyle 4.090,00 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 11 Temmuz 2024 Perşembe tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLAR 11 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.516,74

SATIŞ(TL) 2.517,10

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CANLI ALTIN FİYATLAR 11 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.090,00
SATIŞ(TL) 4.142,00

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CANLI ALTIN FİYATLAR 11 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.739,00

SATIŞ(TL) 16.992,00

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CANLI ALTIN FİYATLAR 11 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.395,25
SATIŞ(USD) 2.395,76

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