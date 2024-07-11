CANLI ALTIN FİYATLAR 11 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Gözde yatırım araçlarından altında hareketlilik devam ediyor. Altının çeyrek fiyatı bugün itibariyle 4.090,00 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 11 Temmuz 2024 Perşembe tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...