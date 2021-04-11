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Haberler Galeri Canlı altın fiyatları (11 Nisan 2021): Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.04.2021 07:17 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 07:19

Canlı (11 Nisan 2021): Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Uzunca bir süredir gündemdeki yerini koruyan son dakika gelişmeleriyle yeniden milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Son dönemdeki yükseliş hareketleriyle ilgi gören sarı metal özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren ve kar elde etmek isteyen kişiler tarafından anlık rakamlarıyla yakından takip ediliyor. "Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi sorular yanıt aramaya başlarken bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 457 TL'den işlem görüyor. İşte 11 Nisan altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Canlı altın fiyatları 11 Nisan 2021: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

son dakika gelişmeleriyle büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcının gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren "11 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başlarken sarı metalin önümüzdeki hafta grafiğinde izleyeceği yol merak konusu haline geliyor. Altın fiyatları bilindiği üzere son dönemde yaşadığı ani yükselişlerle gündeme taşınırken bu yönde yatırımlarını gerçekleştirmekte olan kişiler altın fiyatları canlı ve güncel rakamları anlık olarak takip ediyor.

11 NİSAN ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bugün serbest piyasalardan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı 457,21 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 729 TL olarak kaydedildi. Altın fiyatları yaşadığı ani yükselişin ardından bir süredir daha küçük çaplı hareketlerle adından söz ettirirken vatandaşlar bu hareketlere göre yatırımlarını yönlendiriyor. İşte A Para ekranı ile canlı ve güncel altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri…

Canlı altın fiyatları 11 Nisan 2021: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 11 NİSAN 2021

ATA ALTIN

  • Alış: 3.000,00
  • Satış: 3.080,00

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Canlı altın fiyatları 11 Nisan 2021: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.017,00
  • Satış: 3.063,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı altın fiyatları 11 Nisan 2021: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

  • Alış: 457,47
  • Satış: 457,55

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı altın fiyatları 11 Nisan 2021: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.456,00
  • Satış: 1.506,00

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