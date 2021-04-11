Canlı altın fiyatları 11 Nisan 2021: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcının gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren "11 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başlarken sarı metalin önümüzdeki hafta grafiğinde izleyeceği yol merak konusu haline geliyor. Altın fiyatları bilindiği üzere son dönemde yaşadığı ani yükselişlerle gündeme taşınırken bu yönde yatırımlarını gerçekleştirmekte olan kişiler altın fiyatları canlı ve güncel rakamları anlık olarak takip ediyor.

11 NİSAN ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bugün serbest piyasalardan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı 457,21 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 729 TL olarak kaydedildi. Altın fiyatları yaşadığı ani yükselişin ardından bir süredir daha küçük çaplı hareketlerle adından söz ettirirken vatandaşlar bu hareketlere göre yatırımlarını yönlendiriyor. İşte A Para ekranı ile canlı ve güncel altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri…