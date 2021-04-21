Son dakika altın fiyatları gelişmeleri… Sarı metaldeki yükseliş haftanın üçüncü işlem gününde de sürüyor. Bir dönem durgunluğunu koruyan altının son dönemde ise grafiğinde yaşanan yukarı yönlü hareket dikkatleri üzerine çekerken bu kapsamda ise "21 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları ve canlı rakamlar!

CANLI – GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı 462, çeyrek fiyatı 747, yarım 1485 ve tam fiyatı ise 2952 TL olarak kaydedildi. Fiyatlarda yaşanan bu yükselişle beraber vatandaşlar canlı altın fiyatları ile gündemi yakından takip etmeye başladı…